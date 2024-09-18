Легенду «Ромы» уволили с поста главного тренера клуба

Даниэле Де Росси уволили с поста главного тренера «Ромы»

Легенду «Ромы» Даниэле Де Росси уволили с поста главного тренера римской команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из столицы Италии.

«Решение принято в интересах команды, чтобы как можно скорее вернуть ее на нужный путь, пока сезон еще находится на ранней стадии», — сказано в заявлении «Ромы».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Рома» под руководством Де Росси не одержала ни одной победы в четырех матчах, трижды сыграв вничью. Римская команда находится на 16-м месте в турнирной таблице.

41-летний специалист работал главным тренером «Ромы» с января 2024 года после отставки Жозе Моуринью. В качестве футболиста Де Росси отыграл за «Рому» 18 лет — с 2001 по 2019 годы.