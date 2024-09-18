Маск сделал прогноз о судьбе Земли

Маск: человечество может исчезнуть, если не освоит межзвездные перелеты

Человечество должно будет освоить межзвездные перелеты, в противном случае оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом. Об этом рассказал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск соцсети X.

«Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и (это) уничтожит всю жизнь», — сделал тревожный прогноз Маск.

Ранее американский предприниматель написал, что космический корабль Starship позволит человечеству жить на многих планетах, сохранив его от вымирания на Земле. Бизнесмен также пожаловался на государственное регулирование в США, которое становится все более удушающим с каждым годом.

До этого Илон Маск Маск заявлял, что Штаты могут не отправить человека на Марс из-за бюрократических помех, создаваемых при испытаниях ракетно-космических систем Федеральным управлением гражданской авиации.