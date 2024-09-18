Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:06, 18 сентября 2024Наука и техника

Маск сделал прогноз о судьбе Земли

Маск: человечество может исчезнуть, если не освоит межзвездные перелеты
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Человечество должно будет освоить межзвездные перелеты, в противном случае оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом. Об этом рассказал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск соцсети X.

«Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и (это) уничтожит всю жизнь», — сделал тревожный прогноз Маск.

Ранее американский предприниматель написал, что космический корабль Starship позволит человечеству жить на многих планетах, сохранив его от вымирания на Земле. Бизнесмен также пожаловался на государственное регулирование в США, которое становится все более удушающим с каждым годом.

До этого Илон Маск Маск заявлял, что Штаты могут не отправить человека на Марс из-за бюрократических помех, создаваемых при испытаниях ракетно-космических систем Федеральным управлением гражданской авиации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинского боксера Усика задержали в аэропорту Польши. Зеленский возмущен, Киев намерен выразить протест Варшаве

      Раскрыты способы вернуть сексуальный интерес к партнеру

      Маск сделал прогноз о судьбе Земли

      Пенис мужчины превратился в кость

      В российском городе объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов и пожара

      Аналитик допустила снижение ключевой ставки ФРС США

      Американского сержанта наградили за подготовку солдат ВСУ

      В США анонсировали создание ракеты с «экстремальной» дальностью

      Кейт Миддлтон вернулась к работе после завершения лечения от рака

      В бундестаге пройдут дебаты по терактам на «Северных потоках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше