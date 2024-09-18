Миллиардерша Пэрис Хилтон нашла новый способ заработать на дешевых сумках

Американская миллиардерша Пэрис Хилтон нашла новый способ заработать на дешевых сумках. Об этом пишет WWD.

43-летняя предпринимательница захотела продавать сумки собственного производства в сети розничных магазинов Walmart. В коллекции представлены изделия розового, голубого, черного и нежно-голубого цветов. При этом они выполнены в форме сердца и оформлены сияющими стразами. Кроме того, на внешней стороне сумки напечатано имя самой бизнесвумен. Стоимость одного аксессуара составит от 20 до 30 долларов (от 1820 до 2730 рублей).

«Сколько себя помню, я была одержима аксессуарами, особенно сумками. Когда у меня появилась возможность создать собственную линию и принимать непосредственное участие в создании каждой сумки, я не могла ее упустить», — рассказала она журналистам.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон снялась в глянцевом журнале Nylon без нижнего белья.