43-летняя Пэрис Хилтон снялась в глянце без нижнего белья

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в глянцевом журнале Nylon без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась кадрами со съемки. На одном фото Хилтон предстала в джинсовом комбинезоне. Она расстегнула на нем молнию и продемонстрировала на камеру полуобнаженную грудь. На другом снимке звезда приспустила верх изделия и прикрыла полностью оголенный бюст мороженым.

Фото: @jamienelson6

Кроме того, за съемку Хилтон примерила мини-шорты, сине-красный бомбер, белые гольфы и остроносые туфли. Вдобавок она показала фигуру в белой рубашке, под которой отсутствовал бюстгальтер.

Ранее Пэрис Хилтон снялась в откровенном нижнем белье для британского модного бренда Agent Provocateur. Тогда светская львица позировала перед камерой в полупрозрачных кружевных комплектах.