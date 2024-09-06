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19:54, 6 сентября 2024Ценности

43-летняя Пэрис Хилтон снялась в глянце без нижнего белья

Фото: @jamienelson6

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в глянцевом журнале Nylon без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась кадрами со съемки. На одном фото Хилтон предстала в джинсовом комбинезоне. Она расстегнула на нем молнию и продемонстрировала на камеру полуобнаженную грудь. На другом снимке звезда приспустила верх изделия и прикрыла полностью оголенный бюст мороженым.

Фото: @jamienelson6

Кроме того, за съемку Хилтон примерила мини-шорты, сине-красный бомбер, белые гольфы и остроносые туфли. Вдобавок она показала фигуру в белой рубашке, под которой отсутствовал бюстгальтер.

Ранее Пэрис Хилтон снялась в откровенном нижнем белье для британского модного бренда Agent Provocateur. Тогда светская львица позировала перед камерой в полупрозрачных кружевных комплектах.

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      Карина Черных
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