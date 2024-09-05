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12:47, 5 сентября 2024Ценности

43-летняя Пэрис Хилтон снялась в откровенном нижнем белье для модного бренда

Фото: @gregwilliamsphotography / @agentprovocateur / @parishilton

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в откровенном нижнем белье для британского модного бренда Agent Provocateur. Данные кадры появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость примерила перед камерой несколько полупрозрачных кружевных комплектов. Кроме того, она использовала чулки, подвязки и оперные перчатки, а также выбрала в качестве украшений чокеры и изделия с жемчугом.

Известно, что автором снимков выступил известный фотограф и кинорежиссер Грег Уильямс.

Ранее в сентябре Пэрис Хилтон прогулялась по улице Нью-Йорка в необычном наряде и была обругана в сети.

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      Карина Черных
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