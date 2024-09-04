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19:15, 4 сентября 2024Ценности

43-летняя Пэрис Хилтон прогулялась по улице в дырявых легинсах и была обругана в сети

Фото: Robert Kamau / GC Images / Getty Images

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон прогулялась по улице Нью-Йорка в необычном наряде и была обругана в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летняя знаменитость предстала перед фотографами в черной футболке, оформленной собственным портретом, облегающих дырявых легинсах и кожаной куртке. Кроме того, она примерила лакированные туфли с закругленным носом, черно-белую бейсболку, солнцезащитные очки и взяла с собой меховую сумку. Также Хилтон сделала легкий макияж и уложила волосы в низкие пучки.

Читатели портала не оценили внешний вид телезвезды, о чем написали в комментариях под материалом. «Нет слов. Тот момент, когда вроде бы выросла и стала матерью», «Это не круто, извините», «Когда она уже повзрослеет?», «В плане моды она застряла в начале 2000-х», «Ее муж, должно быть, очень раздражен тем, что она все еще ведет себя как подросток», — высказывались они.

В июле Пэрис Хилтон приняла участие в конференции Конгресса США, где заявила о важности модернизации программ по защите детей. В своей речи светская львица раскрыла детали жизни в закрытой частной школе, в которую ее отправили в 16 лет родители за плохое поведение.

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      Мария Винар
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