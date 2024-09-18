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11:05, 18 сентября 2024Силовые структуры

Напавший на школу в Челябинске подросток состоял в деструктивных сообществах

Напавший с молотком на учеников челябинской школы состоял в деструктивных чатах
Начало событий в новости Задержан еще один фигурант дела о нападении ученика с молотком на российскую школу

Фото: Андрей Попов / ТАСС

Подросток, напавший с молотком на преподавателей и учеников челябинской школы, состоял в деструктивных интернет-сообществах и чатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, юноша был участником каналов и чатов, посвященных противоправным действиям и насилию. Сейчас в связи со сложившейся ситуацией в школах проводятся дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Утром в понедельник, 16 сентября, подросток с молотком и ножом напал на детей и педагогов в школе № 68. В результате его действий пострадали четверо детей и один взрослый. По факту случившегося следователи возбудили дела по трем уголовным статьям.

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      Олеся Мицкевич
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