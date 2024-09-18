Названо время прекращения магнитных бурь на Земле

Синоптик Леус: магнитосфера Земли перейдет в спокойное состояние ближе к вечеру

В первой половине дня среды, 18 сентября, магнитосфера Земли будет оставаться в слабо возмущенном состоянии. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом специалист отметил, что в течение дня не исключены непродолжительные периоды слабых магнитных бурь. Минувшей ночью магнитосфера Земли также оставалась в слабо возмущенном состоянии. Окончательно магнитосфера планеты перейдет в спокойное состояние ближе к вечеру.

Во вторник, 17 сентября, на Землю обрушилась очередная магнитная буря, достигавшая по своей силе почти максимального уровня.

Специалисты перечислили главные факторы чувствительности человека к магнитным бурям. По мнению врачей, большую роль в плохом самочувствии метеопатов в такие дни играет не природная предрасположенность, а обыкновенная паника.