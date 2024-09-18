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17:34, 18 сентября 2024Моя страна

Названы популярные направления для отдыха в России с друзьями

Твил.ру: Сочи ― самое популярное направление для отдыха с друзьями в сентябре

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самым популярным направлением для отдыха в России с друзьями в сентябре стал город Сочи. На. этот курорт Краснодарского края приходится 11 процентов всех бронирований компаниями. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Согласно данным сервиса, средняя продолжительность поездки в Сочи составляет шесть дней, а средняя стоимость одной ночи — 6376 рублей. При этом это не самое дорогое направление в рейтинге.

В тройку также вошел Санкт-Петербург, в который компании друзей в среднем приезжают на три ночи, а средняя цена проживания составляет 6440 рублей. На третьем месте расположилась Ялта: одна ночь в крымском курортном городе в среднем стоит 5427 рубля, а поездка длится шесть дней.

Также в рейтинг попали Геленджик и Анапа со средней ценой за ночь 6536 и 5154 рублей соответственно, Москва, куда в среднем приезжают на три ночи. В столице оказалось самое дорогое размещение: в среднем за ночь там придется отдать 10436 рублей. Замкнули топ популярных направлений для отдыха в компании Казань (средняя цена за ночь составляет 6323 рублей), Судак (4061 рублей), Феодосия (3448 рублей) и Лахденпохья в Карелии (8317 рублей).

Ранее стало известно, что Казань, Нижний Новгород и Волгоград оказались в списке любимых направлений россиян для отдыха на реках и озерах осенью.

До этого сообщалось, что российские туристы тратили на летний отдых в среднем не более 100 тысяч рублей на человека. При этом почти четверть участников опроса потратила на отпуск летом до 30 тысяч рублей на одного члена семьи.

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      Варвара Кошечкина
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