Раскрыты траты россиян на летний отдых

ВТБ: россияне тратили на отдых летом в среднем не более 100 тысяч рублей

Российские туристы тратили на летний отдых в среднем не более 100 тысяч рублей на человека. Такие данные раскрыл банк ВТБ, передает «Интерфакс».

«Среди участников опроса 24 процента потратили на отпуск летом до 30 тысяч рублей на одного члена семьи, еще 27 процентов — от 30 до 100 тысяч рублей», — отметили специалисты.

Траты 7 процентов россиян и 10 процентов жителей Москвы и Московской области составили от 100 до 200 тысяч рублей. «Еще 3 процента заплатили за путешествие более 200 тыс. рублей, а 3 процента участников опроса признались, что отдыхали за чужой счет», — добавила в пресс-службе банка.

Ранее стало известно, что жители ряда арабских стран массово устремились в Сочи. За лето российский город посетили свыше 3000 туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна.