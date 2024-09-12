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21:41, 12 сентября 2024Моя страна

Названы любимые направления россиян для отдыха на озерах

Казань и Нижний Новгород оказались лучшими направлениями для отдыха на озерах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Казань, Нижний Новгород и Волгоград оказались в списке любимых направлений россиян для отдыха на реках и озерах осенью. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что стоимость проживания осенью в Казани в среднем составляет 3716 рублей за ночь, в Нижнем Новгороде — 4216 рублей за ночь, а в Волгограде — 3153 рублей за ночь.

Также в список наиболее популярных мест для отдыха на озерах и реках вошли Ростов-на-Дону, Сортавала, Иркутск, Ярославль, Петрозаводск, Кострома и Великий Новгород.

Ранее россиянам назвали главные направления страны для дорогого отдыха. Среди них оказались Владивосток, Архыз и Сортавала.

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      Марк Успенский
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