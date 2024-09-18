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20:06, 18 сентября 2024Мир

Недалеко от границы с Россией появятся штабы НАТО

Yle: в Финляндии недалеко от границы с Россией появятся штабы НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

В Финляндии недалеко от границы с Россией появятся два штаба Североатлантического альянса. Об этом сообщает Yle со ссылкой на источники.

«В Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, который предполагается разместить в Миккели. Для начала там будет находиться несколько десятков офицеров из других стран, помимо финских. Также появится штаб передовых сухопутных войск альянса, который планируют разместить на севере страны, в Соданкюля или Рованиеми», — передает газета.

Авторы материала подчеркнули, что на данный момент «местоположение ни одного из штабов еще не утверждено».

22 августа глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страны-члены НАТО обсуждают возможность размещения своих войск на территории страны. Он отметил, что, в частности, переговоры касались отправки военных формирований Норвегии и Швеции в Лапландию.

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      Дарья Устьянцева
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