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02:22, 22 августа 2024Мир

Стало известно об планах НАТО разместить войска в Финляндии

Глава МО Хяккянен: Финляндия обсудит размещение войск НАТО на своей территории

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Страны-члены НАТО обсуждают возможность размещения своих войск на территории Финляндии. Об этом заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен, добавив, что, в частности, переговоры касались отправки военных формирований Норвегии и Швеции в Лапландию, передает издание Yle.

«Мы не комментируем публично эти переговоры. Мы ведем переговоры о том, какие страны могли бы выделить определенные подразделения для обеспечения безопасности Финляндии», — отметил министр обороны. По его словам, эти планы можно будет реализовать на практике только после достижения договоренностей.

Цель инициативы — создать возможность военнослужащим из разных государств прибывать на территорию Финляндии в случае кризиса, но при этом такая мера не будет означать фактического вооруженного противостояния.

«Речь идет о ситуациях, когда реальной военной угрозы нет, но присутствует напряженность, которая попадает под статью 5 НАТО», — уточнил Хяккянен. Такая напяженность на границе, по словам главы оборонного ведомства, может стать поводом для проведения совместных крупных учений. Однако прибывающие в страну сухопутные войска союзников не будут находиться на ее территории постоянно.

Ранее сообщалось, что Финляндия стала производить в пять раз больше снарядов после начала спецоперации (СВО). Также в стране заявили о готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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      Александра Синицына
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