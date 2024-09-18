Нетаньяху впервые выступил с обращением после взрывов пейджеров в Ливане

Нетаньяху: Израиль восстановит безопасность на границе с Ливаном

Израиль восстановит безопасность на границе с Ливаном. Об этом заявил премьер-министр республики Биньямин Нетаньяху в своем первом обращении к населению страны после детонации пейджеров у членов исламистского ливанского движения «Хезболла», передает Reuters.

«Я уже говорил, что Израиль благополучно вернет жителей севера страны в свои дома. И именно это мы и собираемся сделать», — отметил израильский премьер.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки людей пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переносит центр тяжести на северное направление в связи с началом новой фазы вооруженного конфликта. Он добавил, что гипотетические боевые действия с «Хезболлой» будут отличаться от сражений с палестинским радикальным движением ХАМАС.