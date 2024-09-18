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12:16, 18 сентября 2024Из жизни

Охотник на медведей и походник нашли два человеческих черепа в лесу

В лесу штата Вашингтон за месяц нашли два человеческих черепа

Фото: Nikhil Singh / Unsplash

В национальном лесу Гиффорд Пинчот, американский штат Вашингтон, за месяц нашли два человеческих черепа. Об этом пишет People.

Первую находку 10 августа сделал походник. Он случайно наткнулся на кости и сообщил о них полицейским. Те предположили, что найденный череп принадлежит 31-летнему жителю штата Орегон. Как пишет The News Tribune, он пропал в этом районе в 2013 году, когда вместе с напарником искал в лесу пещеры.

На второй череп наткнулся охотник на медведей. Экспертиза подтвердила человеческое происхождение останков, но не смогла их идентифицировать.

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Представители офиса местного шерифа заявили, что не видят никакой угрозы общественной безопасности в связи с жуткими находками.

Ранее сообщалось, что у острова в штате Миннесота, США, случайно были найдены древние останки трех человек. Сборщики дикого риса наткнулись на скелеты, когда плыли на каноэ по водохранилищу Лич-Лейк.

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      Юлия Юткина
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