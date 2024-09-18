Охотник на медведей и походник нашли два человеческих черепа в лесу

В лесу штата Вашингтон за месяц нашли два человеческих черепа

В национальном лесу Гиффорд Пинчот, американский штат Вашингтон, за месяц нашли два человеческих черепа. Об этом пишет People.

Первую находку 10 августа сделал походник. Он случайно наткнулся на кости и сообщил о них полицейским. Те предположили, что найденный череп принадлежит 31-летнему жителю штата Орегон. Как пишет The News Tribune, он пропал в этом районе в 2013 году, когда вместе с напарником искал в лесу пещеры.

На второй череп наткнулся охотник на медведей. Экспертиза подтвердила человеческое происхождение останков, но не смогла их идентифицировать.

Представители офиса местного шерифа заявили, что не видят никакой угрозы общественной безопасности в связи с жуткими находками.

Ранее сообщалось, что у острова в штате Миннесота, США, случайно были найдены древние останки трех человек. Сборщики дикого риса наткнулись на скелеты, когда плыли на каноэ по водохранилищу Лич-Лейк.