Сборщики риса случайно наткнулись на человеческие останки возрастом сотни лет

Сборщики риса нашли древние человеческие останки у острова в штате Миннесота

Древние останки трех человек были случайно найдены у острова в штате Миннесота, США. Об этом сообщает Associated Press.

Сборщики дикого риса наткнулись на три скелета, когда плыли на каноэ по водохранилищу Лич-Лейк. Эксперты отметили, что с высокой вероятностью кости всплыли из-за эрозии почвы. Они предложили, что возраст человеческих останков составляет несколько сотен лет.

Лич-Лейк находится на территории индейской резервации народа оджибве. Местные власти отметили, что останки более подробно изучат индейцы штата и археологи, проводящие раскопки в районе резервации.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке полицейские обнаружили человеческие кости под детской каруселью во всемирно известном парке Бруклин-Бридж. В полиции подтвердили, что найденные останки принадлежат одному человеку.