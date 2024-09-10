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10:40, 10 сентября 2024Из жизни

Сборщики риса случайно наткнулись на человеческие останки возрастом сотни лет

Сборщики риса нашли древние человеческие останки у острова в штате Миннесота

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Древние останки трех человек были случайно найдены у острова в штате Миннесота, США. Об этом сообщает Associated Press.

Сборщики дикого риса наткнулись на три скелета, когда плыли на каноэ по водохранилищу Лич-Лейк. Эксперты отметили, что с высокой вероятностью кости всплыли из-за эрозии почвы. Они предложили, что возраст человеческих останков составляет несколько сотен лет.

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Лич-Лейк находится на территории индейской резервации народа оджибве. Местные власти отметили, что останки более подробно изучат индейцы штата и археологи, проводящие раскопки в районе резервации.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке полицейские обнаружили человеческие кости под детской каруселью во всемирно известном парке Бруклин-Бридж. В полиции подтвердили, что найденные останки принадлежат одному человеку.

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      Юлия Юткина
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