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19:43, 18 сентября 2024Ценности

Оксана Самойлова вышла в свет в кожаных микрошортах и прозрачной блузке

Блогерша Оксана Самойлова пришла на модный показ в черных кожаных микро-шортах
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова пришла на модный показ бренда Iceberg в откровенном наряде. Соответствующую информацию публикует «Газета.ru».

36-летняя супруга рэпера Джигана предстала с ним перед фотографами в черных кожаных микрошортах, прозрачной блузке и косухе. Вдобавок Самойлова распустила длинные темные волосы и нанесла макияж со стрелками. Ее муж вышел в свет в свободных штанах, футболке с принтом и серой клетчатой рубашке с длинным рукавом.

Ранее Самойлова показала фигуру в прозрачном боди. Она записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в зеркале, надев серые джинсы с низкой посадкой и оголяющее тело изделие.

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      Екатерина Ештокина
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