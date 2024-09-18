Оксана Самойлова вышла в свет в кожаных микрошортах и прозрачной блузке

Блогерша Оксана Самойлова пришла на модный показ в черных кожаных микро-шортах

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова пришла на модный показ бренда Iceberg в откровенном наряде. Соответствующую информацию публикует «Газета.ru».

36-летняя супруга рэпера Джигана предстала с ним перед фотографами в черных кожаных микрошортах, прозрачной блузке и косухе. Вдобавок Самойлова распустила длинные темные волосы и нанесла макияж со стрелками. Ее муж вышел в свет в свободных штанах, футболке с принтом и серой клетчатой рубашке с длинным рукавом.

Ранее Самойлова показала фигуру в прозрачном боди. Она записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в зеркале, надев серые джинсы с низкой посадкой и оголяющее тело изделие.