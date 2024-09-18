Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:09, 18 сентября 2024Экономика

Россию предупредили о прекращении роста инвестиций

ИНП РАН: в условиях высокой ключевой ставки рост инвестиций может прекратиться

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Продолжительная жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), о которой в последнее время говорит Банк России, может привести к прекращению роста инвестиций, что уже происходило в 2015-2019 годах. Такие опасения высказаны в квартальном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, на который ссылается РБК.

Авторы доклада предупреждают, что надеяться на трансформацию экономики и повышение эффективности использования ресурсов позволяет именно рост вложений. Ведь приток средств может привести к расширению выпуска и стабилизации цен.

Однако инвестиции на 60 процентов финансируются за счет собственных средств предприятий, а те зависят в первую очередь от внутреннего спроса. В условиях высокой ключевой ставки тот может затормозиться, что и приведет к стагнации вложений в развитие.

Материалы по теме:
ЦБ снова повысил ключевую ставку. Что будет с российской экономикой?
ЦБ снова повысил ключевую ставку.Что будет с российской экономикой?
13 сентября 2024
Путин рассказал о небывалых мегапроектах: что ждет страну и кому из россиян раздадут миллион рублей?
Путин рассказал о небывалых мегапроектах:что ждет страну и кому из россиян раздадут миллион рублей?
5 сентября 2024

Как отмечается в материале, на бумаге проблем с инвестициями пока не видно. За первое полугодие рост составил 10,9 процента, в то время как в 2022 и 2023 годах он составлял 6,7 и 9,8 процента соответственно. Однако капитальные вложения увеличиваются в ограниченном количестве секторов и мало влияют на среднесрочный потенциал экономики.

В августе Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), подразделение ИНП, отмечал, что нынешние инвестиции отличаются от классических вложений в развитие, потому что призваны стабилизировать ситуацию. Кроме того, заметно и снижение уровня технологичности, ведь деньги идут на нежилые здания и сооружения, а не на оборудование.

В докладе ИНП указано, что выйти из тупика можно было бы с помощью запуска фронтального инвестиционного цикла, который приведет к росту предложения. Однако Центробанк, рассматривавший такую возможность, считает положительный сценарий менее вероятным, чем тот, при котором инвестиции через рост зарплат приведут только к увеличению спроса.

Ранее сообщалось, что РЖД хочет финансировать инвестпрограмму за счет резкого роста тарифов на перевозку грузов. Минимальное повышение должно составить 17,2 процента.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Возможной целью атаки ВСУ по Тверской области назвали огромный склад боеприпасов

      «Забирайте паразита обратно на СВО». Россиянки начали сдавать «товарищу майору» бежавших с передовой бывших мужей

      Песков прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

      Сбер прокомментировал приостановку выдачи кредитов по семейной ипотеке

      В России усомнились в прогнозе о сильном росте зарплат

      В Кремле высказались о нежелании НАТО принимать последствия одобрения ударов вглубь России

      Тревожный сигнал получила экономика Японии

      Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в Херсонской области

      Появилось видео с места атак ВСУ на Тверскую область

      В Кремле пообещали изучить инцидент с пейджерами ради исключения подобного в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше