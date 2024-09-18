Россию предупредили о прекращении роста инвестиций

ИНП РАН: в условиях высокой ключевой ставки рост инвестиций может прекратиться

Продолжительная жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), о которой в последнее время говорит Банк России, может привести к прекращению роста инвестиций, что уже происходило в 2015-2019 годах. Такие опасения высказаны в квартальном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, на который ссылается РБК.

Авторы доклада предупреждают, что надеяться на трансформацию экономики и повышение эффективности использования ресурсов позволяет именно рост вложений. Ведь приток средств может привести к расширению выпуска и стабилизации цен.

Однако инвестиции на 60 процентов финансируются за счет собственных средств предприятий, а те зависят в первую очередь от внутреннего спроса. В условиях высокой ключевой ставки тот может затормозиться, что и приведет к стагнации вложений в развитие.

Как отмечается в материале, на бумаге проблем с инвестициями пока не видно. За первое полугодие рост составил 10,9 процента, в то время как в 2022 и 2023 годах он составлял 6,7 и 9,8 процента соответственно. Однако капитальные вложения увеличиваются в ограниченном количестве секторов и мало влияют на среднесрочный потенциал экономики.

В августе Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), подразделение ИНП, отмечал, что нынешние инвестиции отличаются от классических вложений в развитие, потому что призваны стабилизировать ситуацию. Кроме того, заметно и снижение уровня технологичности, ведь деньги идут на нежилые здания и сооружения, а не на оборудование.

В докладе ИНП указано, что выйти из тупика можно было бы с помощью запуска фронтального инвестиционного цикла, который приведет к росту предложения. Однако Центробанк, рассматривавший такую возможность, считает положительный сценарий менее вероятным, чем тот, при котором инвестиции через рост зарплат приведут только к увеличению спроса.

Ранее сообщалось, что РЖД хочет финансировать инвестпрограмму за счет резкого роста тарифов на перевозку грузов. Минимальное повышение должно составить 17,2 процента.