Паралимпиец ответил назвавшему россиянина «недоразумением» украинцу

Трехкратный паралимпийский чемпион Андрей Вдовин ответил украинскому прыгуну Александру Литвиненко, назвавшему россиянина Евгения Торсунова недоразумением. Его слова приводит Metaratings.
«Своими победами мы доказали, кто тут может быть недоразумением», — заявил спортсмен. Он добавил, что российские спортсмены не поддавались на провокационные действия, которыми украинец хотел оскорбить их.
На Олимпийских играх 2024 года в Париже Литвиненко занял третье место в прыжках в длину, а Торсунов стал победителем. После соревнований украинец заявил, что у него «скребет на душе из-за проигрыша недоразумению».
На Паралимпиаду в Париже были допущены 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они завоевали 64 награды, из них 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.
Паралимпиада проходила в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.