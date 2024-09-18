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18:38, 18 сентября 2024Спорт

Паралимпиец ответил назвавшему россиянина «недоразумением» украинцу

Паралимпиец Вдовин в ответ Литвиненко: мы доказали, кто тут недоразумение
Андрей Вдовин

Андрей Вдовин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Трехкратный паралимпийский чемпион Андрей Вдовин ответил украинскому прыгуну Александру Литвиненко, назвавшему россиянина Евгения Торсунова недоразумением. Его слова приводит Metaratings.

«Своими победами мы доказали, кто тут может быть недоразумением», — заявил спортсмен. Он добавил, что российские спортсмены не поддавались на провокационные действия, которыми украинец хотел оскорбить их.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Литвиненко занял третье место в прыжках в длину, а Торсунов стал победителем. После соревнований украинец заявил, что у него «скребет на душе из-за проигрыша недоразумению».

На Паралимпиаду в Париже были допущены 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они завоевали 64 награды, из них 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.

Паралимпиада проходила в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.

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      Анастасия Борисова
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