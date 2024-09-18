Появилось видео с места атак ВСУ на Тверскую область

Очевидцы сняли видео с места атак на Торопец в Тверской области

Очевидцы сняли видео с места атак на город Торопец в Тверской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике можно увидеть многоэтажку с выбитыми стеклами и поврежденными рамами. Отлетевшие после взрывов обломки лежат на земле около дома. «Здесь тоже вообще все. У бабушки раму тоже снесло... Жесть», — говорит за кадром автор видео.

18 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Торопец. В результате падения обломков дронов в городе начался пожар, из-за чего жителей решили эвакуировать. На данный момент известно, что число пострадавших достигло 17 человек, среди которых трое детей.