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12:01, 18 сентября 2024Россия

Стало известно о почти 20 пострадавших в результате атаки БПЛА в российском регионе

Mash: 17 человек пострадали из-за атаки БПЛА на Торопец в Тверской области

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Торопец в Тверской области пострадали почти 20 мирных жителей. Об этом сообщил Mash в Telegram.

Как стало известно, ранения получили 17 человек, в том числе трое детей. У всех пострадавших выявили порезы и ушибы. Серьезных травм у россиян нет.

По информации издания, во многих жилых домах города выбиты окна, а над городом висит дым. Жителей эвакуируют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыт.

Как пишет Baza в Telegram, из города вывезли 7,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в Торопце тушат возникший в результате падении сбитых беспилотников пожар. Он подчеркнул, что на территории города работают все службы, включая сотрудников МЧС, ФСБ, прокуратуры, Росгвардии и Следственного комитета.

ВСУ атаковали Торопец 18 сентября. В результате власти решили провести частичную эвакуацию. Кроме того, в Западнодвинском муниципальном округе региона приостановлена работа детских садов и школ.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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