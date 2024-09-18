Губернатор рассказал об обстановке в Тверской области после попытки атаки БПЛА

Тверской губернатор Руденя: ведется тушение возникшего после падения БПЛА пожара

В городе Торопец Тверской области после падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется ликвидация последствий происшествия и тушение пожара. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя, его слова приводятся на сайте правительства российского региона.

«Беспилотные летательные аппараты были сбиты, при падении произошёл пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией жителей, поддержанием общественного порядка. Все службы работают на территории Торопца. Это сегодня общая работа», — приводятся слова главы региона.

Руденя провел на месте происшествия совещание оперштаба и дал все необходимые поручения. Там же работают сотрудники региональных подразделений ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС и Росгвардии.