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06:38, 18 сентября 2024Наука и техника

Обнаружена новая пульсирующая звезда

arXiv: обнаружен новый приливной пульсатор

Фото: Felix Mittermeier / Unsplash

Астрономы Массачусетского технологического института обнаружили новую звезду, относящуюся к приливным пульсаторам (TTP), используя данные, полученные с помощью спутника НАСА TESS. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

TTP — это звезды, которые пульсируют в результате приливных эффектов, вызванных их компаньонами в тесных двойных системах. Пульсации этих звезд ориентированы не вдоль оси вращения, как обычно, а вдоль осей, смещенных в плоскость орбиты, что и делает такие системы уникальными. Особенность TIC 435850195 заключается в наличии трех различных осей пульсации, что делает ее вторым известным трехосным пульсатором (TAP).

Открытие удалось сделать благодаря визуальным обзорам кривых блеска на полнокадровых изображениях TESS. Астрономы провели детальный анализ данных о яркости звезды, что позволило выявить пульсационные мультиплеты — группы пульсаций с различной частотой, которые указывают на сложное поведение звезды под воздействием гравитационных приливных сил нн компаньона.

Оказалось, что TIC 435850195 демонстрирует 14 дипольных дублетных пульсаций, две одиночные и две триплетные пульсации. Было подтверждено, что наблюдаемые мультиплеты действительно вызваны приливными явлениями. Исследователи исключили возможность того, что эти мультиплеты могут быть связаны с углом зрения наблюдателей.

Исследователи также выяснили, что TIC 435850195 состоит из двух звезд: слегка эволюционировавшей звезды типа Дельта Щита и звезды K-типа, относящейся к главной последовательности. Возраст системы оценивается примерно в миллиард лет, а расстояние до нее — около 1750 световых лет.

TIC 435850195 предоставляет уникальную возможность для дальнейшего изучения взаимодействия звезд в двойных системах и их пульсационных характеристик. В будущем астрономы планируют продолжить поиск других трехосных пульсаторов в данных TESS.

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      Александр Еникеев
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