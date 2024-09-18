Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:42, 18 сентября 2024Экономика

Раскрыт объем трат недружественных стран на российский титан

В 2024 году западные страны приобрели российский титан на $264,9 миллиона

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В 2024 году западные страны приобрели российский титан на 264,9 миллиона долларов. Объем трат недружественных стран на российский металл раскрыло РИА Новости.

Несмотря на заявления об отказе от российских ресурсов, ряд государств США и Евросоюза продолжил закупать титан у российских поставщиков для нужд своей химической промышленности, энергетики, авиакосмической промышленности и кораблестроения. Недружественные страны обеспечили 11,4 процента от общего импорта российских производителей.

Компания «ВСМПО-Ависма» обеспечивает около четверти всего рынка, включая поставщиков самолетов Airbus и Boeing. Ранее российские экспортеры обеспечивали половину мировой авиационной промышленности.

В начале сентября президент Владимир Путин предложил в ответ на ограничения на поставку в Россию некоторых товаров подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов. Например, урана, титана или никеля. Однако, подчеркнул глава государства, это нужно сделать так, чтобы не нанести вред самим себе.

По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, в случае подобных ограничений западные производители столкнутся с серьезными последствиями. Уран и титан являются важными видами сырья, они необходимы для атомных электростанций, тяжелой промышленности, авиаотрасли, медицины и других отраслей. В случае ввода Россией экспортных ограничений их стоимость для западных производителей значительно вырастет, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выпустила по России десятки беспилотников и ракеты. Какие регионы пострадали от атаки сильнее всего?

      Россиянам рассказали о последствии подорожания соков

      ФСБ поймала призывавших к созданию всемирного халифата женщин-террористок

      Влетевшему в толпу пешеходов водителю в Благовещенске отложили вынесение приговора. У суда появились к нему вопросы

      В Кельне произошел очередной взрыв

      Популярная модель снялась обнаженной в рекламе

      Россиянка отчитала засматривавшихся на школьниц мигрантов и попала на видео

      Захарова назвала роль Зеленского в истории

      В России осудили действовавшего по заданию ГУР Украины диверсанта

      Усик записал видеообращение после задержания в польском аэропорту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше