Раскрыт объем трат недружественных стран на российский титан

В 2024 году западные страны приобрели российский титан на $264,9 миллиона

В 2024 году западные страны приобрели российский титан на 264,9 миллиона долларов. Объем трат недружественных стран на российский металл раскрыло РИА Новости.

Несмотря на заявления об отказе от российских ресурсов, ряд государств США и Евросоюза продолжил закупать титан у российских поставщиков для нужд своей химической промышленности, энергетики, авиакосмической промышленности и кораблестроения. Недружественные страны обеспечили 11,4 процента от общего импорта российских производителей.

Компания «ВСМПО-Ависма» обеспечивает около четверти всего рынка, включая поставщиков самолетов Airbus и Boeing. Ранее российские экспортеры обеспечивали половину мировой авиационной промышленности.

В начале сентября президент Владимир Путин предложил в ответ на ограничения на поставку в Россию некоторых товаров подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов. Например, урана, титана или никеля. Однако, подчеркнул глава государства, это нужно сделать так, чтобы не нанести вред самим себе.

По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, в случае подобных ограничений западные производители столкнутся с серьезными последствиями. Уран и титан являются важными видами сырья, они необходимы для атомных электростанций, тяжелой промышленности, авиаотрасли, медицины и других отраслей. В случае ввода Россией экспортных ограничений их стоимость для западных производителей значительно вырастет, отметил он.