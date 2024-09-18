Раскрыты подробности об особенностях охраны в челябинской школе

СК: охрана в челябинской школе была формальной, а средства контроля не работали

Охрана в челябинской школе №68, где было совершено нападение на учеников и педагогов, оказалась формальной, а средства контроля доступа не были подключены. Такие подробности раскрывает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

По данным СК, пропускной режим в учебном заведении фактически не осуществлялся. Рамка и турникет в школе не были подключены.

16 сентября 13-летний ученик с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, от его действий пострадали четыре человека. Среди них — учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина, которая и обезвредила школьника. По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела.

Ранее в Госдуме высказались о работе охраны в челябинской школе.