Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 16 сентября 2024Россия

В Госдуме высказались о работе охраны в челябинской школе

Бессараб: в школах уже должно быть оборудование, чтобы найти молоток у ученика
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В российских школах уже должно быть оборудование для распознавания предметов, которые ученики и преподаватели проносят с собой на территорию учебного заведения, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат высказалась о качестве работы охраны в челябинской школе №68, где 13-летний подросток напал с молотком на учеников и учителя.

«Уже сегодня у нас должно быть в школе необходимое оборудование для того, чтобы понять, что ребенок принес с собой молоток. Если он пронес его, к примеру, у себя в школьном портфеле, то наверняка его просто не проверяли. Работает какой-то ЧОП, скорее всего, который чисто номинально проводит эту работу по недопущению проноса опасных вещей», — предположила Бессараб.

От случая к случаю у нас возникают предложения усилить охрану, законодательство. Но законодательство уже сегодня предусматривает виды защиты

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

О нападении ученика на школу в Челябинске стало известно утром 16 сентября. Мальчик пронес молоток в образовательное учреждение, зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников. По последним данным, пострадали пять человек, среди них — учительница биологии.

Telegram-канал Ural Mash утверждает, что помимо молотка, у подростка, покалечившего одноклассников, были с собой нож и муляж пистолета.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      «Эта земля теперь полита нашей кровью». На Украине военные пригрозили переворотом в случае мирной сделки с Россией

      Прогноз по росту экономики Китая ухудшили

      Россиянам назвали способ отвлечься от личных проблем

      Российские войска сбили украинский истребитель

      Новому российскому мэру подарили «атрибуты власти» в виде кнута, пряника и Конституции

      Стало известно о не справляющихся с потоком раненых эвакуационных группах ВСУ у Угледара

      Начальника 4924-го военного представительства МО задержали за взятку в 11 миллионов

      Минобороны заявило о поражении инфраструктуры украинского военного аэродрома

      Раскрыты суточные потери ВСУ

      В Донецке решили заочно судить украинского командира за приказ об обстреле мирных жителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше