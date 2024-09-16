В Госдуме высказались о работе охраны в челябинской школе

Бессараб: в школах уже должно быть оборудование, чтобы найти молоток у ученика

В российских школах уже должно быть оборудование для распознавания предметов, которые ученики и преподаватели проносят с собой на территорию учебного заведения, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат высказалась о качестве работы охраны в челябинской школе №68, где 13-летний подросток напал с молотком на учеников и учителя.

«Уже сегодня у нас должно быть в школе необходимое оборудование для того, чтобы понять, что ребенок принес с собой молоток. Если он пронес его, к примеру, у себя в школьном портфеле, то наверняка его просто не проверяли. Работает какой-то ЧОП, скорее всего, который чисто номинально проводит эту работу по недопущению проноса опасных вещей», — предположила Бессараб.

От случая к случаю у нас возникают предложения усилить охрану, законодательство. Но законодательство уже сегодня предусматривает виды защиты Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

О нападении ученика на школу в Челябинске стало известно утром 16 сентября. Мальчик пронес молоток в образовательное учреждение, зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников. По последним данным, пострадали пять человек, среди них — учительница биологии.

Telegram-канал Ural Mash утверждает, что помимо молотка, у подростка, покалечившего одноклассников, были с собой нож и муляж пистолета.

