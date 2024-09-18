Россия обвинила США в злоупотреблении правом вето для защиты одной страны

Полянский: США злоупотребляют правом вето в Совбезе ООН для защиты Израиля

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд и ее заместители злоупотребляют правом вето в Совбезе ООН, чтобы защитить Израиль от реакции международного сообщества на их действия в секторе Газа. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По словам Полянского, начиная с октября прошлого года, когда Израиль начал ответную военную операцию против радикальной исламской палестинской группировки ХАМАС, США воспользовались правом вето семь раз.

«Видимо, наши американские коллеги по-прежнему снисходительно делят все страны мира на две категории. К первой относятся самопровозглашенные властители вселенной, которые могут делать все, что им заблагорассудится, для продвижения интересов правительства США, а ко второй — все остальные страны мира», — объяснил дипломат действия американских представителей.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США непричастны к инцидентам с пейджерами в Ливане, который, предположительно, связан с проведением специальной разведывательной операции Израиля против исламского движения «Хезболла».