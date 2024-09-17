США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

Госдепартамент: США непричастны к инцидентам с пейджерами в Ливане

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США непричастны к инцидентам с пейджерами в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы собираем информацию. Могу сказать вам, США непричастны к этому. Мы не были осведомлены заранее», — отметил он.

Миллер добавил, что Соединенные Штаты надеются на дипломатическое урегулирование конфликта между Ливаном и Израилем. По его мнению, на данный момент рано говорить о том, как случившееся повлияет на мирные переговоры по Газе.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. В ответ на это МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН. Также шиитская группировка «Хезболла» пригрозила Тель-Авиву «справедливым ответом».