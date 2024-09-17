Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 17 сентября 2024Мир

США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

Госдепартамент: США непричастны к инцидентам с пейджерами в Ливане

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США непричастны к инцидентам с пейджерами в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы собираем информацию. Могу сказать вам, США непричастны к этому. Мы не были осведомлены заранее», — отметил он.

Миллер добавил, что Соединенные Штаты надеются на дипломатическое урегулирование конфликта между Ливаном и Израилем. По его мнению, на данный момент рано говорить о том, как случившееся повлияет на мирные переговоры по Газе.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. В ответ на это МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН. Также шиитская группировка «Хезболла» пригрозила Тель-Авиву «справедливым ответом».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Нетаньяху обвинили в санкционировании операции против «Хезболлы»

      Сноуден прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

      Покинувший Украину депутат заявил о двух попытках его устранения

      Аналитик указал на предварительную подготовку взрыва пейджеров в Ливане

      Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в МУС

      США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

      Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента

      Инженер затонувшего батискафа Titan сознался, что знал о его проблемах. Какие еще неожиданные факты стали известны?

      Лукашенко уличил оппозицию в попытках создать предмятежную ситуацию в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше