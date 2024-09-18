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17:14, 18 сентября 2024Мир

Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

Россия распространила в ОБСЕ доказательства уничтожения Киевом мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Россия распространила через секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) доказательства уничтожения Киевом мирных жителей в 2024 году. Об этом рассказал член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев, передает РИА Новости.

«Российская делегация распространила через секретариат ОБСЕ среди государств-участников сборник (...) подготовленный группой Посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима [Родиона] Мирошника», — рассказал дипломат.

В частности, речь идет о жертвах среди мирного населения в результате применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Бушуев также подчеркнул, что российская сторона предоставила фото и видеоматериалы.

30 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с помощью участия в ОБСЕ Россия может транслировать свою позицию миру. Он также подчеркнул, что речь идет в том числе и государствах Запада, которые заморозили диалог с Москвой в других форматах. Глава ведомства также напомнил, что Россия может блокировать в рамках ОБСЕ инициативы недружественных стран.

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      Максим Габриелян
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