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13:43, 18 сентября 2024Ценности

Россиянкам сообщили о популярности стрижки гильотина

Технолог Юлия Никитина: модная стрижка гильотина подойдет для мягких волос

Фото: t.max / Shutterstock / Fotodom

Технолог и эксперт бренда Keralex Юлия Никитина сообщила россиянкам о популярности стрижки гильотина. Ее комментарий публикует «Леди Mail».

По словам специалистки, данная модная прическа длиннее пикси, но короче боба. При этом она представляет собой форму шара, поскольку волосы равномерно пострижены по всей длине.

В свою очередь, указанная стрижка подойдет для девушек с мягкими волосами, пропорциональной головой и мелкими чертами лица. «Достаточно будет небольшого количества стайлинга и естественной сушки, чтобы она хорошо лежала и красиво обрамляла уши и шею», — отметила собеседница издания.

В августе стилист-парикмахер Галина Тоторина перечислила россиянкам с кудрявыми волосами подходящие стрижки.

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      Карина Черных
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