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10:26, 18 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные сбили украинские вертолет и самолет над правым берегом Днепра

Военный Термит: ВС России сбили вертолет и самолет ВСУ над правым берегом Днепра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Днепр» сбил военный вертолет и боевой самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над правым берегом Днепра в Херсонской области. Об этом заявил российский военный с позывным Термит, передает РИА Новости.

«Был сбит самолет Су, не знаю точно какой. Также им же был сбит вертолет», — сказал он.

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России добавил, что украинские пилоты боятся залетать в воздушное пространство над территорией Херсонской области, так как знают, что будут сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. По его словам, из-за этого расчетам приходится быстро атаковать украинские самолеты из засады.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что у украинской армии наблюдаются проблемы сразу на двух ключевых направлениях: под Донецком и Курском. При этом он отметил, что ВСУ не отступают, а пытаются создать рубежи обороны.

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      Александр Курбатов
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