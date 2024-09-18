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11:12, 18 сентября 2024Наука и техника

Российско-китайский «Тихоокеанский патруль» станет ежегодным

Учения России и Китая «Тихоокеанский патруль» станут ежегодными

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Учения России и Китая «Тихоокеанский патруль» станут ежегодными. Об этом со ссылкой на руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России адмирала Романа Толока сообщает ТАСС.

По его словам, учения будут поочередно проводиться в России и Китае. «Один год они к нам приходят, на следующий год мы идем по приглашению в один из портов КНР и встречаемся там с нашими друзьями и коллегами», — сказал Толок.

Руководитель добавил, что в перспективе программа учений будет усложняться. Толок отметил, что в рамках проходящий учений во Владивосток впервые прибыли корабли береговой охраны КНР.

Ранее агентство сообщило, что в заливе Петра Великого в Приморском крае стартовала активная часть российско-китайских учений «Тихоокеанский патруль».

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      Иван Потапов
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