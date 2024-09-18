В Приморском крае стартовала активная часть учений «Тихоокеанский патруль»

В заливе Петра Великого в Приморском крае стартовала активная часть российско-китайских учений «Тихоокеанский патруль». Об этом сообщает ТАСС.

«От береговой охраны КНР поступили данные о том, что в Японское море через Корейский пролив вошло судно под флагом вымышленного государства Океания», — рассказали о легенде учений в УФСБ по региону, добавив, что экипаж судна Океании был замечен в контрабанде.

Для поиска подозреваемого в противоправной деятельности судна была сформирована группа из кораблей России и Китая. «Поиск судна-нарушителя осуществляется одновременно с моря и воздуха», — уточнили в управлении.

В июле агентство со ссылкой на Тихоокеанский флот России сообщило, что корветы «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» вернулись на базу во Владивосток после российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2024».