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09:31, 23 июля 2024Наука и техника

Российские корабли вернулись во Владивосток после учения с Китаем

Российские корветы вернулись на базу во Владивосток после учения с Китаем

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) России «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» вернулись на базу во Владивосток после российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2024». Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает ТАСС.

В пресс-службе флота отметили, что российские корабли приняли участие как в учениях, так и в морском патрулировании в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона, проведенном совместно с Военно-морскими силами Китая. Силы двух стран отработали взаимодействие в ходе противолодочных мероприятий, ведения воздушного боя и осуществления противовоздушной обороны. За 15 суток сторонами было выполнено около 30 боевых упражнений.

Ранее агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что российские корветы провели противолодочное учение в Японском море, отработав, в частности, поиск и слежение за субмариной условного противника.

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      Иван Потапов
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