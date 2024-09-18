Сбер внедрит оплату алкоголя и сигарет «по лицу» вместо паспорта

Сбер совместно с ЕБС внедрит оплату алкоголя и сигарет «по лицу» без паспорта

Сбер совместно Единой биометрической системой (ЕБС) планирует запустить оплату товаров с маркировкой 18+ по биометрии клиента вместо предъявления паспорта. Об этом сообщает РБК.

Как рассказал директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев, пользователь ЕБС сможет подтвердить возраст независимо от того, к какому банку привязан его счет.

Ранее замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что министерство поддерживает инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации онлайн-продаж алкоголя в стране. 16 июня сообщалось, что сенатор Андрей Клишас направил зампреду российского правительства Дмитрию Григоренко проект, устанавливающий правила онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции.