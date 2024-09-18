Стало известно о готовности российских «Бук-М2» ударить по украинским F-16

РИА Новости: расчеты «Бук-М2» подготовили для охоты на истребители F-16

Расчеты российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Бук-М2» подготовили для охоты на украинские истребители F-16. Об этом РИА Новости стало известно от командира расчета с позывным Каскад.

«Да, абсолютно готовы. В принципе, никакой проблемы в этом не вижу. Очень легко с ним справимся. Очень легко сможем их определить по их характеристикам и можем нанести удар по данной авиации», — заявил командир.

Он добавил, что «Бук-М2» прикрывает воздушное пространство над Крымом от украинских беспилотников и снарядов реактивных систем залпового огня.

Военнослужащий расчета с позывным Термит отметил, что с нетерпением ждет возможности перехватить украинский F-16, которые, по его словам, из-за своей трусливости далеко не залетают. Другой боец — с позывным Каспля — предположил, что F-16 будут сбиты без проблем.

В апреле в Минобороны России сообщили, что средства ПВО группировки войск «Днепр» создали защитный купол в небе над подконтрольной России частью Запорожской области.