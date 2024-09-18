Стилист Рогов призвал россиянок носить одновременно три рубашки

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить три рубашки в одном образе

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить одновременно три рубашки. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Стилист заявил, что для создания модного образа стоит надевать сразу две или три рубашки, которые подчеркнут актуальный тренд на многослойность. «Выбирайте разные по цвету контрастные рубашки — так ваш лук станет интереснее», — подчеркнул он.

Ранее стилист перечислила россиянкам самые модные тренды на осень 2024 года. Имидж-дизайнер Елена Юрина отметила, что актуальными стали образы, вдохновленные эстетикой 1970-х, в стиле богемного шика. По ее словам, характерной для такого стиля одеждой стали широкие брюки-клеш и платья-макси.