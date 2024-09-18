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11:53, 18 сентября 2024Мир

В Госдуме отреагировали на слова Столтенберга об ударах по России

Депутат Колесник осудил слова Столтенберга об ударах по России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь России не приведет к эскалации конфликта. В разговоре с «Лентой.ру» депутат осудил слова главы оборонного альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России не станет эскалацией конфликта.

«Это уходящая политическая фигура. (...) Это может нанести серьезный вред его стране, но он об этом, видимо, не думает. Мы исходили из вопросов порядочности, но теперь красные линии уже исчезли. Кстати, НАТО же не находится в состоянии войны, но они поставляют Киеву оружие, которым в итоге атакуют наших солдат», — отметил Колесник.

Красных линий нет уже давно, надо про них забыть и исходить из реальной обстановки на поле боя и делать так, как выгодно нам

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

До этого Столтенберг подчеркивал, что у Киева якобы имеется законное право атаковать цели на территории России. Также он указал, что союзники Киева должны сами — без привлечения НАТО — определиться, какие применять ограничения по отношению к поставляемому Украине оружию.

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      Варвара Кошечкина
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