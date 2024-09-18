Популярный стример стал жертвой жестокого розыгрыша в прямом эфире

Американского стримера Clix задержали из-за ложного сообщения о стрельбе

Популярный американский стример Clix (настоящее имя — Коди Конрод) стал жертвой жестокого розыгрыша в прямом эфире. Об этом пишет портал Dexerto.

Стример вел прямую трансляцию из торгового центра (ТЦ) в городе Бока-Ратон, штат Флорида, когда внезапно полиция оцепила здание и эвакуировала других посетителей. Конрода задержали по подозрению в том, что он устроил стрельбу рядом со своей машиной, припаркованной возле ТЦ.

Отмечается, что стример стал жертвой сваттинга (от английской аббревиатуры SWAT) — заведомо ложного сообщения о преступлении или происшествии с целью вызова правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. Конрод предположил, что полицию вызвал один из зрителей его трансляции.

Стримера доставили в отделение полиции для допроса. Позднее в полиции сообщили, что не заметили ничего подозрительного в его автомобиле. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что американский стример под ником Mostvalid ушел от полицейской погони в прямом эфире. Происходящее он транслировал на видеостриминговом сервисе Kick.

Коди Конрод стал известен в сети благодаря стримам по игре Fortnite на сервисе Twitch. На его аккаунт подписано 7,8 миллиона пользователей.