Популярный стример стал жертвой жестокого розыгрыша в прямом эфире

Популярный американский стример Clix (настоящее имя — Коди Конрод) стал жертвой жестокого розыгрыша в прямом эфире. Об этом пишет портал Dexerto.
Стример вел прямую трансляцию из торгового центра (ТЦ) в городе Бока-Ратон, штат Флорида, когда внезапно полиция оцепила здание и эвакуировала других посетителей. Конрода задержали по подозрению в том, что он устроил стрельбу рядом со своей машиной, припаркованной возле ТЦ.
Отмечается, что стример стал жертвой сваттинга (от английской аббревиатуры SWAT) — заведомо ложного сообщения о преступлении или происшествии с целью вызова правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. Конрод предположил, что полицию вызвал один из зрителей его трансляции.
Стримера доставили в отделение полиции для допроса. Позднее в полиции сообщили, что не заметили ничего подозрительного в его автомобиле. Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что американский стример под ником Mostvalid ушел от полицейской погони в прямом эфире. Происходящее он транслировал на видеостриминговом сервисе Kick.
Коди Конрод стал известен в сети благодаря стримам по игре Fortnite на сервисе Twitch. На его аккаунт подписано 7,8 миллиона пользователей.