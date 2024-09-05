Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:58, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Стример ушел от полицейской погони в прямом эфире

Стример Mostvalid из США ушел от полицейской погони в прямом эфире

Американский стример под ником Mostvalid ушел от полицейской погони в прямом эфире. Происходящее он транслировал на видеостриминговом сервисе Kick, передает портал Dexerto.

Сообщается, что Mostvalid ехал на машине по улицам Лос-Анджелеса в США, когда полицейские попросили его съехать на обочину для проверки. Вместо того, чтобы остановиться, стример надавил на педаль газа и попытался скрыться, что привело к погоне. В итоге ему удалось уйти от полиции.

Ранее стало известно, что во время онлайн-трансляции стримерши Hiheyitsdani, которую она вела в эротическом белье, возник пожар. Уточнялось, что она готовила блюдо, когда содержимое сковороды начало гореть.

На аккаунт Mostvalid на Kick подписано 8,4 тысячи пользователей. Он публикует на сервисе ролики, посвященные автомобилям.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии. Какие обязательства перед Москвой не выполнил Сухум?

      Трамп предупредил о негативных последствиях санкций США для доллара

      Сырский объяснил смысл наступления ВСУ в Курской области

      В сенате США проведут слушания о российских технологиях

      В США заявили об ослаблении позиций ВСУ из-за атаки на Курскую область

      В Белом доме прокомментировали слова Путина о выборах в США

      Путин призвал подумать о последствиях при зеркальном ответе РФ на удары ВСУ по АЭС

      Волки стали людоедами и растерзали десять человек ради мести за своих детенышей

      На Украине сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного

      Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше