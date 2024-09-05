Стример ушел от полицейской погони в прямом эфире

Стример Mostvalid из США ушел от полицейской погони в прямом эфире

Американский стример под ником Mostvalid ушел от полицейской погони в прямом эфире. Происходящее он транслировал на видеостриминговом сервисе Kick, передает портал Dexerto.

Сообщается, что Mostvalid ехал на машине по улицам Лос-Анджелеса в США, когда полицейские попросили его съехать на обочину для проверки. Вместо того, чтобы остановиться, стример надавил на педаль газа и попытался скрыться, что привело к погоне. В итоге ему удалось уйти от полиции.

Ранее стало известно, что во время онлайн-трансляции стримерши Hiheyitsdani, которую она вела в эротическом белье, возник пожар. Уточнялось, что она готовила блюдо, когда содержимое сковороды начало гореть.

На аккаунт Mostvalid на Kick подписано 8,4 тысячи пользователей. Он публикует на сервисе ролики, посвященные автомобилям.