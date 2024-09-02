Готовившая в эротическом белье стримерша едва не сожгла кухню

Во время онлайн-трансляции стримерши Hiheyitsdani произошел пожар

Во время онлайн-трансляции стримерши Hiheyitsdani, которую она вела в эротическом белье, возник пожар. Отрывок прямого эфира, в котором она едва не сожгла помещение, доступен на стриминговом сервисе Kick.

Стримерша готовила блюдо, когда в какой-то момент содержимое сковороды начало гореть. «Боже мой, оно горит! Оно горит! Что мне делать?» — закричала она и принялась звать на помощь своего бойфренда.

Молодой человек прибежал на кухню, однако он также поначалу растерялся при виде огня. Спустя некоторое время он все-таки смог скинуть горящую сковороду с плиты на пол, пламя потухло. Пара покинула помещение, но вскоре вернулась и стала устранять последствия инцидента. «Я все еще в шоке. Все произошло так быстро», — пожаловалась Hiheyitsdani. Она заверила, что не получила травм.

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