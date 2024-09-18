Судимый за ограбление детей и славивший АУЕ боец СВО провел в школе урок патриотизма

Под Архангельском судимый за ограбление детей боец СВО провел урок патриотизма

В городе Коряжме Архангельской области предположительно неоднократно судимый, в том числе за ограбление детей, а также славивший в соцсетях АУЕ (движение признано в России экстремистским и запрещено) боец СВО Виталий Гаврин провел в школе урок патриотизма. Об этом сообщает портал 29.RU. Информация о проведенном уроке опубликована в сообществе городской школы номер 4 в соцсети «ВКонтакте».

Журналисты портала нашли приговор Коряжемского городского суда от 2014 года, в котором сообщалось, что у одного из детей некий Гаврин В. А. отобрал велосипед, а еще одну девочку обманул, заявив, что возьмет ее велосипед лишь покататься, но в итоге не вернул его, а «распорядился по своему усмотрению». За это мужчина получил три года лишения свободы. Утверждается, что проведший в школе урок патриотизма и отбиравший у детей велосипеды Гаврин — один и тот же человек. Также портал сообщает, что последний срок Гаврин получил за ограбление в 2023 году, но тогда он ограбил уже не ребенка, а взрослого мужчину.

Во время урока участник боевых действий рассказал детям о солдатских буднях, а также поблагодарил за подарки, которые те шлют в зону СВО. На странице школы говорится, что дети проявили живой интерес к рассказу Гаврина и увидели, «что настоящие герои живут рядом». «Мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества патриота и настоящего гражданина России», — подытожили представители администрации учебного учреждения.

Ранее сообщалось, что осужденный за склонение детей к суициду вагнеровец вернулся с СВО и дал урок в школе.