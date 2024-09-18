Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 18 сентября 2024Россия

Судимый за ограбление детей и славивший АУЕ боец СВО провел в школе урок патриотизма

Под Архангельском судимый за ограбление детей боец СВО провел урок патриотизма
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В городе Коряжме Архангельской области предположительно неоднократно судимый, в том числе за ограбление детей, а также славивший в соцсетях АУЕ (движение признано в России экстремистским и запрещено) боец СВО Виталий Гаврин провел в школе урок патриотизма. Об этом сообщает портал 29.RU. Информация о проведенном уроке опубликована в сообществе городской школы номер 4 в соцсети «ВКонтакте».

Журналисты портала нашли приговор Коряжемского городского суда от 2014 года, в котором сообщалось, что у одного из детей некий Гаврин В. А. отобрал велосипед, а еще одну девочку обманул, заявив, что возьмет ее велосипед лишь покататься, но в итоге не вернул его, а «распорядился по своему усмотрению». За это мужчина получил три года лишения свободы. Утверждается, что проведший в школе урок патриотизма и отбиравший у детей велосипеды Гаврин — один и тот же человек. Также портал сообщает, что последний срок Гаврин получил за ограбление в 2023 году, но тогда он ограбил уже не ребенка, а взрослого мужчину.

Во время урока участник боевых действий рассказал детям о солдатских буднях, а также поблагодарил за подарки, которые те шлют в зону СВО. На странице школы говорится, что дети проявили живой интерес к рассказу Гаврина и увидели, «что настоящие герои живут рядом». «Мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества патриота и настоящего гражданина России», — подытожили представители администрации учебного учреждения.

Ранее сообщалось, что осужденный за склонение детей к суициду вагнеровец вернулся с СВО и дал урок в школе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      Хромой волк-людоед ушел от преследователей и снова напал на ребенка

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Врач предупредил о последствиях снятия стресса алкоголем

      Российские дроны-разведчики защитили от FPV-перехватчиков

      Никас Сафронов рассказал о резком похудении сына

      Российские подростки подожгли роддом с помощью коктейля Молотова

      Сестра Бьянки Цензори показала фигуру в нижнем белье

      Появилось видео после пожара в санатории управделами президента в Подмосковье

      В Ливане начали взрываться мопеды и машины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше