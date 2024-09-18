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12:37, 18 сентября 2024Экономика

Тревожный сигнал получила экономика Японии

Reuters: Япония столкнулась с сокращением поставок в США и падением заказов

Фото: Reuters

Рост японского экспорта резко замедлился в августе из-за того, что впервые за три года сократились поставки в США. Об этом сообщило Reuters.

Кроме того, в июле неожиданно снизились заказы на машины и оборудование, что стало тревожным сигналом для японской экономики, восстановления которой упорно пытаются добиться власти этой страны.

По мнению аналитиков, усилия Японии по обеспечению устойчивого роста не приносят должного результата из-за слабого внешнего спроса. Также сказываются риски замедления экономики США и ослабления экономики Китая. Эти два государства — основные торговые партнеры Японии.

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Главный экономист Научно-исследовательского института Норинчукина Такеши Минами считает, что японский экспорт столкнется с неизбежными трудностями. Тем более, что попытки стимулировать его за счет слабой йены сошли на нет из-за резкого роста курса этой валюты.

В августе 2024 года экспорт вырос на 5,6 процента в годовом выражении, в то время как авторы медианного прогноза надеялись на десять процентов. Экспорт автомашин в США упал на 0,7 процента.

Еще одним признаком экономической нестабильности стали результаты опроса, который показал, что деловая уверенность крупных японских производителей в сентябре упала до семимесячного минимума.

Ранее сообщалось, что США и Япония пытаются договориться о том, чтобы прекратить поставлять в Китай технологии, которые ему нужны для производства микросхем. Однако в Токио опасаются, что КНР примет ответные меры и оставит Японию без столь необходимых ей галлия и графита.

В конце июля государственный долг Японии вырос до рекордного показателя в 1,31 квадриллиона иен, или примерно 8,92 триллиона долларов.

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      Кирилл Луцюк
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