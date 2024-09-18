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01:02, 18 сентября 2024Бывший СССР

Украина выразит протест Польше из-за задержания Усика

Пресс-секретарь Тихий: МИД Украины выразит протест Польше из-за задержания Усика
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что ведомство намерено выразить протест Польше по поводу задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова и обращения с ним. Его слова приводит Telegram-канал агентства РБК-Украина.

Тихий уточнил, что генконсул Украины в Кракове уже выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств по поручению министра иностранных дел страны Андрея Сибиги. «Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением», — добавил он.

Ранее Усик прокомментировал задержание в аэропорту в Кракове. Он написал, что «все хорошо». По его словам, «произошло недоразумение, которое быстро разрешилось».

Усика задержали в Польше в краковском аэропорту. Украинский спортсмен и политик Жан Беленюк отметил, что обстоятельства выясняются.

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      Марина Совина
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