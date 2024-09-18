Усик прокомментировал задержание в аэропорту в Кракове словами «Все хорошо»

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал задержание в аэропорту в Кракове. Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен написал, что «все хорошо». По его словам, «произошло недоразумение, которое быстро разрешилось».

О задержании Усика в польском аэропорту стало известно вечером 17 сентября. Жена боксера Екатерина заявила, что с ним все хорошо. По данным источников, Усика задержали за превышение скорости, когда он опаздывал на рейс.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили после задержания в аэропорту Кракова. Глава государства рассказал, что поговорил со спортсменом по телефону. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — написал Зеленский.