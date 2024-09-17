Боксера Усика задержали в Польше

Украинского боксера Александра Усика задержали в Польше в краковском аэропорту

Украинского боксера Александра Усика задержали в Польше в краковском аэропорту. Об этом UNN сообщил украинский спортсмен и политик Жан Беленюк.

Беленюк заявил, что обстоятельства выясняются. Представители боксера и украинские власти пока не комментировали ситуацию.

Ранее Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Однако позже спортсмен отказался от этой идеи, сказав, что его не интересует политическая карьера.

На счету Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.