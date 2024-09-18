Зеленского возмутило задержание Усика в Польше

Боксера Усика отпустили после задержания в аэропорту Кракова

Украинского боксера Александра Усика отпустили после задержания в аэропорту Кракова, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава государства рассказал, что поговорил со спортсменом по телефону. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — написал Зеленский.

Он поручил главе МИД Украины Андрею Сибиге и руководителю МВД Игорю Клименко разобраться в ситуации.

О задержании Усика в польском аэропорту стало известно вечером 17 сентября. Жена боксера Екатерина заявила, что с ним все хорошо. По данным источников, Усика задержали за превышение скорости, когда он опаздывал на рейс.