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00:23, 18 сентября 2024Бывший СССР

Зеленского возмутило задержание Усика в Польше

Боксера Усика отпустили после задержания в аэропорту Кракова
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal / Reuters

Украинского боксера Александра Усика отпустили после задержания в аэропорту Кракова, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава государства рассказал, что поговорил со спортсменом по телефону. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — написал Зеленский.

Он поручил главе МИД Украины Андрею Сибиге и руководителю МВД Игорю Клименко разобраться в ситуации.

О задержании Усика в польском аэропорту стало известно вечером 17 сентября. Жена боксера Екатерина заявила, что с ним все хорошо. По данным источников, Усика задержали за превышение скорости, когда он опаздывал на рейс.

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      Марина Совина
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