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23:45, 17 сентября 2024Спорт

Жена Усика прокомментировала задержание боксера в Польше

Жена Усика Екатерина заявила, что с задержанным в Польше боксером все хорошо

Фото: Paul Childs / Action Images / Reuters

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина прокомментировала задержание спортсмена в Польше в краковском аэропорту. Ситуацию она прокомментировала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга боксера заявила, что с ним все хорошо. Она подчеркнула, что ничего криминального не произошло, а боксер все скоро сам прояснит. Информацию в своем Telegram-канале подтвердил депутат Рады Жан Беленюк.

О задержании Усика в аэропорту стало известно ранее 17 сентября. Беленюк заявил, что обстоятельства выясняются.

На счету Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

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      Анастасия Борисова
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