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08:16, 18 сентября 2024Россия

Уничтожение техники и военных ВСУ в Курской области показали на видео

МО РФ показало видео уничтожения техники и бойцов ВСУ в Курской области

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские десантники на одном из участков устроили засаду Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области и уничтожили технику и бойцов. Соответствующее видео показало Минобороны РФ, его разместил Telegram-канал РИА Новости.

Как уточнили в оборонном ведомстве, операторы ударных беспилотников уничтожили мотовездеход с экипажем, боевую машину пехоты (БМП) и бронеавтомобиль западного производства, а также поразили и обездвижили БМП ВСУ с личным составом.

Ранее издание Politico написало, что из-за успеха российских войск в Донбассе, Вооруженные силы Украины вынужденно перетягивают часть соединений, задействованных в атаке на Курскую область. Отмечается, что такое решение связано с высокими потерями ВСУ на юге Украины.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России.

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      Марина Совина
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