В Армении не исключили закупки газа у Азербайджана

Пашинян допустил возможность закупок транзитного газа из Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности закупок газа у Азербайджана, если транзитный газопровод пройдет через территорию Армении. Его слова приводит «Интерфакс».

Политик напомнил, что в Азербайджане допускали импорт газа Арменией в случае мирных договоренностей, и отметил, что, если транзитный газопровод пройдет через территорию страны, «такие варианты исключать нельзя».

Сейчас «Газпром» является единственным поставщиком газа в Армению. Страна также получает его из Ирана, перерабатывая в электроэнергию и экспортируя обратно из расчета 3 киловатт-часа за кубометр природного газа. Излишки при этом остаются в Армении.

Ранее Пашинян заявил, что закавказская республика не намерена разрывать отношения с Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС) или Россией, но перед ней стоит задача по диверсификации экономики, подразумевающей работу в том числе с Евросоюзом и США.